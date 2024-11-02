Молодежь Подмосковья может поучаствовать в форуме «Шаг в будущее»

С 24 марта по 28 марта 2025 года программа «Шаг в будущее» собирает на свой ежегодный грандиозный форум более тысячи талантливых молодых исследователей и разработчиков из самых дальних уголков страны, сообщает пресс-служба организаторов форума.

Программа «Шаг в будущее» организовала по всей стране 173 региональных и федерально-окружных отборочных соревнования. За право участия в форуме борются десятки тысяч молодых исследователей и разработчиков — студенты начальных курсов вузов, учащиеся школ, колледжей, техникумов, кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, имеющие собственные достижения в науке и инженерном деле.

Программа «Шаг в будущее» является ведущим российским организатором работы с талантливой молодежью в сфере исследований и разработок. Ежегодно научно-технологическую подготовку в программе проходят более 150 тыс. школьников и студентов начальных курсов. Реализация программы «Шаг в будущее» включена в состав инициативы «Наука побеждать» плана проведения Десятилетия науки и технологий в РФ.

Научные площадки форума организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов. К работе с молодыми участниками форума привлечены более 300 докторов и кандидатов наук. Председатель программного комитета форума — вице-президент РАН академик С. Н. Калмыков.

Главные организаторы форума — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество.

Форум является крупнейшим мероприятием десятилетия науки и технологий и проводится при поддержке фонда президентских грантов, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, госкорпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития, ряда других организаций. Работу форума традиционно освещают главные телевизионные каналы и пресса России.

Участников ждет насыщенная событиями программа — научно- технологическая выставка лучших исследований и разработок, 55 научных секций, научно-познавательные площадки, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также главная баталия форума — битва команд за научно-технологический кубок России.

В копилке высокостатусных наград — дипломы Российской академии наук, университетов, научных центров и высокотехнологичных компаний, научные медали и кубки, стипендии и стажировки. Победители и призеры форума пользуются льготами при поступлении в высшие учебные заведения РФ.

Информацию о форуме можно получить в секретариате программы «Шаг в будущее» по телефонам: 8(499)267-55-52, 8(499)263-73-60; она размещена на главном сайте программы «Шаг в будущее» и сайте форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.