Молодежь Подмосковья активно участвует в голосовании на выборах депутатов ОМСУ

В регионе проходит второй день голосования по выборам муниципальных депутатов в 25 городских округах. Еще в трех муниципалитетах региона — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят довыборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам руководителя Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианы Алумянц, большинство молодежи воспользовались возможностями дистанционного электронного голосования. Однако были и те, кто предпочел прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос лично.

«Хочу отметить важность активного участия молодого поколения в выборах местных депутатов. Именно наша молодежь имеет уникальную возможность влиять на будущее нашего города и страны. Каждый голос имеет значение, и именно от нас зависит, какие идеи и инициативы будут реализованы. Каждый из нас сталкивается с проблемами, которые требуют внимания: от экологии и образования до доступного жилья и здравоохранения. И только проголосовав, мы можем поддержать тех, кто разделяет наши взгляды и готов работать над решением этих вопросов. Давайте не будем оставаться в стороне!», — сказала Диана Алумянц.

Так, в Восходе, среди проголосовавших первый раз на выборах в муниципальный Совет депутатов — молодой специалист, педагог-организатор Елена Орлова.

Елена родилась в Восходе, окончила Истринский педагогический колледж по специальности «преподавание в начальных классах», недавно ей исполнилось 18 лет, и работа в школе — это её первый опыт, как специалиста. Еленазанимается организацией различных мероприятий в школе, готовит детей к участию в конкурсах окружного и областного масштабов. А также, является членом молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Восход.

«Голосую в первый раз в своей жизни, но прекрасно отдаю себе отчёт в том, что это важное для меня мероприятие. Для меня это ответственно. Совет депутатов играет значимую роль в развитии округа, поэтому крайне важно, кто войдёт в его состав. Свой выбор я сделала — выбор в пользу дальнейшего развития поселка», — сказала Елена Орлова.

В Дзержинском также свою гражданскую позицию активно проявляют молодые люди, для которых это первый опыт голосования.

«Помню, как в детстве родители брали меня с собой на выборы. И вот теперь я сама впервые воспользовалась избирательным правом. Решила прийти на участок, чтобы в полной мере погрузиться в эту атмосферу. Это волнительный и ответственный момент в моей жизни», — поделилась жительницаДзержинского Дарья Козлова.

В Королёве 18-летний Матвей Панасик, учащийся в 17-й гимназии, поделился своими впечатлениями о первом голосовании.

«Я очень рад, что смог принять участие в этом важном событии. Я выбрал кандидата, который, на мой взгляд, способен сделать Королёв лучше для нас, молодежи», — прокомментировал Матвей.

Как впервые голосующему, Матвею вручили брендированную емкость для воды с эмблемой города Королёв.

В Раменском одним из первых на избирательный участок № 2546 пришёл 18-летний Иван Ворона. Молодой человек учится в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».

«Сегодня я голосовал в первый раз. Для меня это важный этап в жизни. Всегда хотел активно выражать свою гражданскую позицию», — поделился Иван.

Впервые голосующие получили символические подарки от избирательной комиссии.

Напомним, что проголосовать путем ДЭГ можно круглосуточно и в любое время. Воспользоваться этой возможностью могут те, кто зарегистрировался на ДЭГ через Госуслуги, до 20:00 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.