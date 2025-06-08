Молния ударила в Останкинскую башню

сегодня в 14:44

На Москву обрушился сильный ливень с грозой. Молния угодила прямо в Останкинскую башню, сообщает «112» .

В Сети появились кадры с места событий. На них видно, что творится в Москве, которую захватила непогода. В кадре запечатлено серое небо, идет дождь.

Жители столицы фотографируют молнии. Одна из них попала в Останкинскую башню.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что город накроет ливень и гроза 8 июня. Также сообщалось, что возможны смерчи.

Порывы ветра при грозе усилятся до 20-25 метров в секунду. Жителей просят учесть погодные условия. Им рекомендуют не парковать машины у деревьев, обходить шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.