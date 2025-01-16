сегодня в 07:12

Мокрый снег и гололед ожидаются в Московском регионе 16 января

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная погода. Местами пройдет снег, мокрый снег или дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Возможен гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха днем составит от 0 до 2 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Температура воздуха ночью не изменится. Ветер поменяется на северо-западный. По-прежнему местами могут быть небольшие осадки, гололедица.

Ранее в регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Он будет действовать в четверг в Москве с 12 часов до 21 часа, в Подмосковье — с 9 часов до 21 часа.