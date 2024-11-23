Мокрый снег и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В субботу в Подмосковье и столице пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, температура будет 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода. Местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед.
Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление понизится до 737 мм рт. ст.
В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за мокрого снега и гололедицы.