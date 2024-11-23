Мокрый снег и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В субботу в Подмосковье и столице пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, температура будет 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.