«Мой район» показывает в столичном «Музеоне» примеры застройки городской среды

Например, больше узнать о проектах по улучшению городской среды, приспособленной для всей семьи в любой точке Москвы, можно с 1 августа по 8 сентября в парке искусств «Музеон». Здесь представлены лучшие решения для проведения свободного времени на свежем воздухе, в том числе современные спортивные площадки, большие игровые и развивающие комплексы для детей и удобные площадки для домашних питомцев.

На 60 тысячах квадратных метров пространства «Территории будущего. Москва 2030» в парке «Музеон» есть огромное количество масштабных интерактивных локаций, отражающих основные принципы «Моего района». Образовательные, спортивные, историко-культурные, досуговые объекты, внедрение передовых технологий во всех городских сферах и многие другие результаты программы все желающие увидят в познавательных локациях «Времена и эпохи», «Киногород», «Планетарная станция» и «Эволюция», а также на спортивных объектах для любителей серфинга, полетов в аэротрубе, катания на сапсерфе, воркаута и других активностей. На площадке работают уличные кафе, досуговые объекты, проводится очень много всевозможных мастер-классов — научных, исторических, творческих и других, лекции, спортивные активности и тренировки с профессиональными инструкторами. Все это создает необыкновенную атмосферу яркой и многогранной жизни огромного комфортного города с богатой историей.

В числе прочих гостям парка «Музеон» — одного из самых больших фестивальных пространств этого лета — представили четыре локации, которые находятся недалеко друг от друга. Они посвящены уже который год проводимому благоустройству дворовых территорий столицы. Силовые и кардиотренажеры, а также удобные и безопасные детские площадки установлены практически возле каждого дома. Кроме того, все больше расширяется сеть оборудованных мест для выгула и тренировки собак. Посетителям форума также доступны занятия с тренерами, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и многое другое.

Спорт и счастливое детство

Две локации «Моего района» в «Музеоне» посвящены спортивным разнообразным активностям, которые возможны в городской среде для жителей вне зависимости от возраста и физических способностей. В частности, расположены многофункциональные воркаут-комплексы и отдельные уличные тренажеры, среди которых скамья для пресса, гребная тяга, тренажеры для жима ногами и от груди, проработки бицепса, трицепса, а также рассчитанные на работу с собственным весом и другие.

Специально разработанный спортивный комплекс доступен для маломобильных групп населения. За помощью можно обратиться к сертифицированным тренерам, которые расскажут и покажут, как обращаться с оборудованием. Они также проводят тренировки для желающих на протяжении всех часов работы площадки.

На другой локации представлен пример застройки по проекту «Проектируем район». Это большой детский уличный комплекс с горками, сетками, качелями и другими игровыми объектами. Площадку, оформленную в ярких красках, украсили огромными светящимися малыми архитектурными формами в виде цветов. Здесь для юных гостей форума-фестиваля установлены качалки на пружине в виде животных, например, зайчика, тюленя, мотоцикла и машинки, безопасные карусели в форме конуса и легкового автомобиля.

Кроме того, есть много развивающих панелей, которые позволяют изучить механизмы различных технических устройств, формы геометрических фигур, конструкцию колеса и цифры. Усовершенствовать музыкальный слух ребятам помогут уличные барабаны и объект под названием «Граммофон», оснащенный множеством фигурных трубок, преобразующих голос. На площадке красуется большой корабль, а вокруг него создана огромная песочница. Для детей здесь проходят мастер-классы по созданию скульптур из песка. Работает локация с 12:00 до 20:00 в будние дни, кроме понедельника, а также в выходные с 12:00 до 21:00.

Соучаствующее проектирование — экспериментальная программа. Ее суть заключается в том, что перед началом комплексного благоустройства жители становятся полноценными соавторами изменений. Чаще всего это молодые родители, «долголеты», любители спорта, владельцы питомцев. Профессиональные архитекторы «вшивают» их пожелания в проект, потом еще раз вместе обсуждают и затем воплощают. В этом году таких территорий насчитывается уже восемь.

Для домашних любимцев

Еще одна локация «Моего района» в «Музеоне» посвящена домашним любимцам. Здесь представлен основной комплекс снарядов для выгула и тренировки собак, которые устанавливают на площадках «Питомцев в Москве» практически по всей столице. Среди тренажеров такие объекты, как тоннель, наклонная стенка, барьер «Перекладина», мостик и бум для дрессировки. Все объекты в городе оснащены двойными дверями с тамбурами, чтобы собаки не могли убежать с площадки. Локации оборудуют лавочками с навесами, современным освещением по периметру. Там, где позволяют размеры площадок, их зонируют по видам активностей: свободный выгул, зона дрессировки, зона отдыха.

Проект «Питомцы в Москве» входит в программу мэра Москвы «Мой район». Стоит отметить, что концепцию новых площадок для выгула собак разрабатывали вместе с экспертами Российской кинологической федерации, а также проводились фокус-группы среди горожан. Всего с 2021 года в Москве построено 59 площадок нового типа. Еще 24 — появятся в этом году.

Гости этой локации «Моего района» в «Музеоне» могут проконсультироваться с кинологами с 12:00 до 20:00 в будние дни, кроме понедельника, и с 12:00 до 21:00 в выходные. По вечерам со вторника по пятницу всех желающих ждут на викторину о питомцах, а в пятницу с 18:00 до 19:00 здесь пройдут лекции для владельцев домашних животных. По выходным дням с 16:00 до 19:00 жители и гости города смогут увидеть показательные выступления с собаками, которые проведет известный журналист, телеведущий, кинолог Григорий Манев.