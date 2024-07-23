«Мой Ксавье по сути мертв»: Илона Маска вынудили «стерилизовать» своего сына

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что его обманули, когда он давал согласие на прием его сыном Ксавье препаратов-блокираторов полового созревания. После достижения 18 лет Ксавье официально стал девушкой и сменил имя на Вивиан Дженна, сообщает MK.Ru .

В интервью профессору психологии Джордану Питерсону бизнесмен рассказал: врачи уверяли, что если его сын Ксавье не начнет принимать половые блокираторы, то юноша может совершить суицид. Тогда, как заявил миллиардер, медики не сказали ему, что эти лекарства приведут к «стерилизации» его наследника.

«Врачи, которые меняют детям пол, это зло. Активисты, продвигающие эту идеологию, должны сидеть в тюрьме. Мой сын Ксавье по сути мертв, убит вирусом пробужденчества», — подчеркнул Илон Маск.

В 2022 году Ксавье взял фамилию матери, Уилсон, и сменил пол на женский. Теперь его зовут Вивиан Дженна.