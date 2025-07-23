Могут переключиться на людей: психотерапевт объяснила, почему опасны живодеры

«И эта патология, сегодня обращена на животное, а завтра она может быть обращена уже на человека, на ребенка, на другого человека более слабого. В первую очередь здесь очень сильное искажение уровня агрессии. То есть, по сути, есть психопатия. Человек со своей агрессией не справляется, ему надо куда-то ее направлять. Здесь мы видим то же самое, что часто бывает у маньяков, то есть маниакальное возбуждение», — сказала Галич.

Она отметила, что такие люди в детстве зачастую сами становились жертвами насилия или были его свидетелями. При этом человек не может ответить агрессией на агрессию. Тогда она начинает копиться в эмоциях и выплескиваться на более слабого и беззащитного.

По словам специалиста, самое страшное, что человек, выплеснув злобу и ненависть на животное, испытывает облегчение, а некоторые даже удовольствие. Причинно-следственная связь формируется в сознании и закрепляется. Чтобы получить эти эмоции, живодер решается на очередное убийство.

Галич добавила, что причинение вреда животным может говорить о невысоком уровне интеллекта и культуры человека, так как образованный и хорошо воспитанный человек не причинит вреда живому существу.

Ранее жительница Уфы заявила, что родственник задушил ее кота и выкинул труп в помойку. Только попав в квартиру, мужчина сразу схватил кота и начал его душить, а затем понес в ванную топить.