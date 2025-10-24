Могли бы выжить: ученые выяснили, что динозавры процветали до удара астероида

Ученые выяснили, что динозавры не были на грани вымирания до удара астероида

Согласно новому научному исследованию, динозавры не были на грани вымирания и могли бы процветать и дальше, если бы не катастрофический удар астероида, сообщает РЕН ТВ .

Ученые проводили исследование о датировке горных пород в штате Нью-Мексико. Результаты их трудов были опубликованы в журнале Science. Работу возглавлял доктор Эндрю Флинн.

Благодаря исследованию ученые опровергли версию некоторых экспертов о том, что динозавры уже находились на грани вымирания до столкновения астероида с Землей. Выяснилось, что эти загадочные существа процветали и даже не думали исчезать.

По словам Флинна, в их экосистемах существовала высокая биологическая разнообразность. Особенно много динозавров было на юге континента, где проводилось исследование. Там замечены следы таких гигантов, как аламозавры. Эти существа достигали в длину почти 30 метров.

Ученый отметил, что не было никаких причин для вымирания динозавров. Переломным моментом стал именно удар астероида, что привело к массовому вымиранию динозавров.

Исследователи считают, что иллюзию сокращения численности динозавров могло создать более ограниченное количество находок окаменелостей, датируемых концом мелового периода.

Ранее в Великобритании нашли самый длинный в мире участок «дороги динозавров». Это тропа длиной 220 метров. Ее возраст — около 166 миллионов лет.

