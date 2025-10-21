В Великобритании нашли самый длинный в мире участок «дороги динозавров»
Британские палеонтологи нашли 220-метровую тропу юрского периода
В известняковом карьере Оксфордшира ученые обнаружили уникальный участок «дороги динозавров» длиной 220 метров — самый протяженный из известных науке, сообщает «КоммерсантЪ».
Находка возрастом около 166 миллионов лет сохранила цепочки следов различных ящеров юрского периода.
Крупнейшие отпечатки диаметром около метра принадлежат цетиозаврам — 18-метровым травоядным гигантам, которые перемещались со скоростью 2 м/с. В одном месте исследователи заметили след остановки, где ящер перенес вес на одну ногу
Кроме того, тропой активно пользовались хищные мегалозавры длиной до 9 метров, оставившие характерные трехпалые отпечатки.
Первая часть «дороги динозавров» была найдена в этом же карьере в январе 2025 года.