Модный «дуркинг»: психиатр рассказал о странном увлечении молодежи

Главный врач частной психиатрической клиники, нарколог Василий Шуров заявил, что «дуркинг» — явление, когда молодые люди ложатся в психиатрические клиники, чтобы отдохнуть — это очень сомнительная идея, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мне кажется, это надо называть полудуркинг. Есть известный эксперимент Розенхана, в рамках которого люди имитировали психиатрическое заболевание, а потом в клинике говорили, мол, мы пошутили, отпустите нас. В итоге их всех там очень долго продержали, заставили признать наличие болезни и принимать препараты. Есть вещи, с которыми не шутят», — сказал доктор.

По его словам, как и «монастыринг», «дуркинг» — скорее деструктивный тренд. С подозрением на психологические проблемы лучше идти к психотерапевту или съездить на обычный ретрит. Не стоит занимать психиатрическую койку в больнице.

Ранее психотерапевт Елена Петрова и клинический психолог Светлана Сумина рассказывали об опасности популярной психологии: современные люди часто ищут утешение и поддержку в упрощении или у нейросети.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.