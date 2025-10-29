Правда или вымысел: врачи рассказали об опасности популярной психологии

Психотерапевт Елена Петрова и клинический психолог Светлана Сумина заявили, что популярная психология, в которой современный человек часто ищет утешения, может быть опасна: она имеет тенденцию к упрощению сложных жизненных ситуаций и тяготеет к манипулятивным приемам, сообщает ИА «Время Н» .

«Многим людям больше нравятся короткие и написанные понятным языком тексты, нежели научные статьи. Краткость контента манит, но в нем нет обширных данных, которые требуются для оценки ситуации в целом. В противовес этому академический подход требует системного анализа и верифицированных данных. Фундаментальное различие не в „сложности языка“, а в методологической честности», — сказали эксперты.

Кроме того, по их словам, определенная опасность заложена и в использовании нейросетей для психологической разрядки. Основной риск состоит в неспособности электронного ассистента выявлять и корректировать когнитивные искажения, свойственные пользователю. Программа обрабатывает исключительно предоставляемые ей данные. Если мышление человека построено на дихотомиях, разделяя все на «плохое» и «хорошее», бот усилит эту предвзятость, циклично повторяя и подтверждая его убеждения, вместо того чтобы представить альтернативные точки зрения.

Алгоритму не хватает важнейшего инструмента, которым владеет диагност, — опыта клинических наблюдений. Бот не может адекватно оценить не только психоэмоциональное состояние, но и невербальные проявления, а также не задаст необходимых вопросов о самочувствии, в результате чего может быть упущена важная информация.

