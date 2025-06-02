Модные монстры: почему родители бьют тревогу из-за Фаглерсов?

Эксперт-маркетолог, член гильдии маркетологов Николай Григорьев заявил, что родителям не стоит переживать из-за повальной моды на игрушечных Фаглерсов: это просто очередное веяние, которое может пройти и забыться через месяц, сообщает «ФедералПресс» .

«Пока эти игрушки не несут угрозы — пусть играются. Главное, чтобы не было вреда себе или окружающим. Через месяц они забудут о них и побегут за новым», — сказал Григорьев.

Фаглерсы — это игрушки с человеческими зубами, они пришли на смену Лабубу и сейчас их можно увидеть на многих детских сумках: их используют как подвеску. Они отличаются яркой расцветкой, иногда изображают известных персонажей, их легко купить онлайн, и они недорогие.

Родители и общественность забеспокоились из-за новой моды, потому что Фаглерсы могут вызывать страх и другие сильные негативные эмоции у ребенка.