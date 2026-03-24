Мобильный интернет снова работает в центре Москвы

Мобильный интернет в центральных районах Москвы восстановлен в полном объеме. Пользователи теперь могут свободно подключиться к сети в обычном режиме рядом со станциями метрополитена «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и в других точках города, сообщает РИА Новости .

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что меры по временному ограничению интернета были связаны с обеспечением безопасности. Во время действия этих мер доступ был возможен к ресурсам, включенным в специальный «белый список».

В настоящее время «белый» перечень включает свыше 120 различных сервисов: соцсети, маркетплейсы, официальные госпорталы, банковские сайты, медиаресурсы, платформы для потоковой передачи видео, сайты операторов связи, а также сервисы для бронирования туров и приобретения авиабилетов.

Ранее москвичи жаловались, что не могут в черте города воспользоваться туалетами из-за того, что в условиях отсутствия соединения с интернетом невозможно было оплатить вход.

