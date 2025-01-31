Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили более 90 выездов в январе

В Минэкологии Подмосковья подвели предварительные итоги работы ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» в январе. Несмотря на продолжительные праздники, мобильные лаборатории совершили более 90 выездов для проведения исследований качества атмосферного воздуха, воды в поверхностных водных объектах и уровня шума. По результатам работы направлено 16 уведомлений о необходимости принятия мер и организации работы по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Выезды мобильных лабораторий осуществляются как по заявкам управления государственного экологического надзора, так и по обращениям граждан.

Помимо этого, ГКУ свыше 300 раз предоставляло сведения, полученные с постов контроля качества атмосферного воздуха, установленных на территории Московской области, для проведения социально-гигиенического мониторинга и выполнения работ по оценке риска здоровью населения.

В рамках проведения мероприятий по охране окружающей среды министерством экологии совместно с ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» с 2020 года ведется создание территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся в 322 контрольных точках, в 56 городских округах, обеспечивая информацией всю территорию региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.