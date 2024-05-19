Мобилизация угрожает металлургическому комбинату на Украине

Глава крупнейшего украинского горно-металлургического комбината «АрселорМиттал» Мауро Лонгобардо заявил, что тотальная мобилизация в стране угрожает самому существованию предприятия, сообщает Life.ru .

«Если они (киевские власти-ред) продолжат мобилизацию, то у нас не будет достаточно (работников-ред.) для функционирования», — сказал Лонгобардо в интервью британскому изданию Financial Times.

Он подчеркнул, что в настоящее время завод рекламирует вакансии для женщин. Сегодня представительницы прекрасного пола берут на себя физическую работу, хотя раньше устраивались лишь на административные должности.

Глава комбината отметил, что чаще всего представители военкоматов мобилизуют водителей локомотивов, электриков и механиков. При этом они как присылают повестки руководству завода, так и ведут дежурство у входа во время пересменок.

Лонгобардо добавил, что из-за острого дефицита сотрудников горно-металлургический комбинат был вынужден значительно сократить производство.

Ранее улицы украинских городов стали полностью пустыми из-за закона о новых правилах мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Документ ожесточил правила призыва и фактически свел к минимуму права военнообязанных жителей Украины.