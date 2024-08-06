сегодня в 17:34

МО: 6 танков и 4 бронетранспортера ВСУ уничтожили при атаке на Курскую область

ВС РФ ликвидировали несколько единиц военной техники украинской армии при атаках, которые она проводила на границе с РФ в Курской области во вторник, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Атаки противника фиксируются во вторник с 8 часов утра. Через границу пытаются прорваться порядка 300 украинских бойцов.

С помощью оперативно-тактической и штурмовой авиации российские военные нанесли удары по сосредоточениям бойцов и техники противника, которые располагались в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области.

Кроме того, по бронетехнике российские подразделения эффективно применили армейскую авиацию. В район боев также отправили резервы группировки войск, которая находится на Курском направлении.

В результате боев Вооруженные силы России ликвидировали 16 единиц бронетехники ВСУ, среди них шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.