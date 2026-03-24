Многофакторная аутентификация: как в MAX предотвращают взлом аккаунтов
Мессенджер MAX обеспечивает строгую проверку подлинности пользователей, что является основой безопасного общения, сообщил РИАМО IT-эксперт.
Многофакторная аутентификация и верификация устройств предотвращают несанкционированный вход в ваш аккаунт, добавил специалист.
«Вы всегда уверены, что общаетесь именно с тем человеком или группой, с кем намеревались. Это защищает от подмены личности и фишинговых атак, которые часто встречаются в менее защищенных мессенджерах», — сказал эксперт.
По словам специалиста, удобство заключается в том, что эти меры безопасности работают незаметно, но эффективно, оберегая вашу цифровую идентичность.
