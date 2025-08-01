Многодетным семьям Бронниц построили дороги

сегодня в 13:58

Глава Бронниц Дмитрий Лысенков встретился с активными представителями многодетных семей, проживающими в районе 1, 2, 3-й улиц Солнечных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь проведена организация транспортной инфраструктуры земельных участков, выделенных многодетным семьям города для индивидуального жилищного строительства. В ходе работ обустроено асфальтобетонное покрытие проезжей части, проведено укрепление обочин щебнем, устройство искусственных дорожных неровностей, а также установка дорожных знаков.

Также до конца сентября будет установлена новая детская игровая площадка.

В настоящее время администрацией совместно с правительством Московской области осуществляется корректировка проектно-сметной документации для строительства подъездной дороги регионального значения к массиву многодетных семей — съезда от автомобильной дороги Велино-Сельвачево через территорию Раменского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.