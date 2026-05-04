Многодетная семья в Шатуре подключила дом к газу по программе

Многодетная семья Бурмистровых из Шатуры подключила частный дом к газу по президентскому проекту «Социальная газификация». О результатах программы 1 мая рассказали во время визита депутата Госдумы Геннадия Панина и главы округа Николая Прилуцкого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семья Бурмистровых, воспитывающая шестерых детей, переехала из квартиры в собственный дом в рабочем поселке Шатуры. Ранее жилье отапливалось электричеством, что приводило к высоким расходам из-за большого потребления энергии.

«До этого отапливались электрокотлом двухканальным. Нам было невыгодно, потому что слишком большие потребности электроэнергии. Так как семья большая, дети любят купаться, соответственно, водонагреватели, теплый пол и т. д. Поэтому мы решили, что нас устраивает программа социальной газификации», — поделились Олег и Ольга Бурмистровы.

Супруги отметили, что собрать документы оказалось несложно. Как многодетная семья, они получили право на льготное подключение. После обращения в «Мособлгаз» специалисты подвели газопровод к участку, выполнили монтаж в границах домовладения и провели пусконаладочные работы.

Кроме того, государство выделило семье средства на покупку оборудования. Бурмистровы приобрели котел, газовый счетчик и датчики безопасности.

Получить субсидию на газификацию могут также граждане с невысокими доходами, инвалиды, ветераны боевых действий и участники спецоперации. Заявку можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или в газораспределительной компании.

«Мы видим большой интерес жителей Шатуры к этой программе: с начала догазификации подано уже более 340 заявок и 260 домов успешно подключены к газу», — отметила ведущий инженер службы технологического присоединения АО «Мособлгаз» Надежда Ладонкина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.