Много одежды и подгузники: что мешает экономить молодым мамам

Эксперт Вересков: не надо покупать новорожденному слишком много еды и одежды

Главный редактор образовательной платформы UPGRADE Сергей Вересков рассказал, что мешает родителям новорожденного экономить семейный бюджет. В их числе — покупка слишком большого количества одежды, особенно одного размера, подгузников и детских пюре, сообщает Газета.ru .

«Малышам не требуется обширный гардероб с первых месяцев жизни, тем более что растут они очень быстро, и вещи становятся ненужными. Составьте список самого необходимого: слипы, ползунки, боди и кофточки. Всего по несколько штук, на смену», — сказал Вересков.

По словам главреда платформы, на подгузниках можно сэкономить, если хотя бы изредка использовать многоразовые, а еще иногда одевать ребенка и штанишки и трусики. Благодаря этому за несколько месяцев накопится солидная сумма сэкономленных денег.

Детские пюре в баночках и растворимые каши нужны для качественного «прикорма», однако такую пищу можно готовить и самостоятельно. Это тоже поможет экономить, заметил Вересков.