M&M’s, кола и энергетик: скромный райдер обнаружили у комика Александра Незлобина

Уехавший из РФ комик Александр Незлобин на свои выступления просит весьма скромный райдер, который больше похож на запросы школьника, сообщает SHOT .

За выступление с шутками про Россию на английском языке он просит около 2 млн рублей. В райдер артиста входят: пачка M&M’s, банка Red Bull, бутылка колы, bluetooth-колонка, сырная тарелка и безалкогольное пиво.

В январе у комика пройдет тур по барам в разных американских городах: Остин, Даллас, Джексонвилл, Хьюстон и т. д. Самый недорогой билет на его выступление стоит 60 долларов, а за 100 долларов можно купить VIP-места.

Еще он подрабатывает ведущим на мероприятиях и концертах. Например, в новогоднюю ночь Незлобин будет вести концерт группы «Би-2» в Майами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.