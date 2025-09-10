Мизулина возмутилась жестокостью в зоогостинице Чехова

Речь идет о зоогостинице Dogtown, владельцы которой обвиняются в систематическом жестоком обращении с домашними питомцами.

«Ситуация с этой „передержкой“ вообще жуткая. Я на это смотрю как человек, у которого есть домашние животные. Нередко действительно бывает так, что уезжаешь, а оставить собаку или кота не с кем», — отметила Мизулина. Она подчеркнула, что, несмотря на обилие контента с живодерством в соцсетях, видео из этой «тюрьмы для собачек» смотрела с огромным трудом.

По данным следствия, животные содержались в крошечных клетках в антисанитарных условиях, их морили голодом и били током с помощью электрошокеров. Хозяева, ожидавшие для своих питомцев заботы и доброты, забирали их обратно травмированными и запуганными. При этом услуги учреждения стоили крайне дорого — до 450 тысяч рублей за три месяца содержания.

Мизулина выразила недоумение, почему фигуранты уголовного дела до сих пор находятся на свободе.