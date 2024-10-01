Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за запретов для школьников на поход в туалет

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о направлении обращения в Генпрокуратуру в связи с жалобами на запрет посещения школьниками туалета во время уроков.

По ее словам, согласно уставам школ и приказам директоров, до учеников доводят информацию о введении запрета на посещение санузлов во время урока. В связи с этим многие школьники жалуются на то, что посетить туалет на переменах невозможно из-за больших очередей. А в некоторых школах санузлы и вовсе запирают на ключ на время уроков.

Некоторые учебные заведения требуют представить специальную справку, подтверждающую наличие недержания. В таком случае учителя разрешают посещать туалеты во время учебного процесса, но сопровождают это ехидными комментариями, например, говорят ходить в памперсах.

Если ученик не соблюдает устав и отпрашивается в туалет во время урока, к нему применяют санкции: ставят плохие оценки, пишут замечания, ставят на профилактический учет.

Некоторым детям приходиться терпеть до дома по восемь уроков. В результате, как отмечает Мизулина, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Глава Лиги безопасного интернета считает абсурдом то, что за нарушение запрета на поход в туалет во время урока детям снижают оценки. Она добавила, что ребенок в результате подобных мер, хронической усталости и стресса из-за экзаменов может «прийти к совершеннолетию не совсем здоровым человеком».

По словам Мизулиной, на введение подобного запрета пожаловались более 500 школьников из различных регионов страны. Она отметила, что важно разобраться с этой ситуацией, чтобы случай с учеником в Одинцове, который обмочился на уроке, потому что учительница не отпустила его в туалет, не повторился.