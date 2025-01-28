Мизулина назвала унижением достоинства камеры в детских раздевалках

В Сети начала распространяться информация о том, что в школе №1 в Чите Забайкальского края в раздевалках устанавливают камеры «для безопасности школьников». Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась этой новостью в своем Telegram-канале .

Она отметила, что ставить камеры в раздевалках и туалетах — стыдно.

«Не есть ли это то самое унижение человеческого достоинства, о котором говорится в Конституции? Кроме того, если оголенное тело ребенка попадет на видео, то это можно расценивать как кадры с детской порнографией», — сказала Мизулина.

В предыдущей публикации директор Лиги безопасного интернета тоже резко высказалась против установки видеокамер в детских раздевалках в школе №1 в Чите. Нет гарантий, что видео с переодеванием несовершеннолетних не утекут в интернет. К тому же неизвестно, кто будет отвечать за сохранность записей, есть ли документы для сбора и обработки данных. Прокуратура, по мнению Мизулиной, должна задать руководству школы много вопросов.

Глава Лиги безопасного интернета считает, что установка камер — точно нарушение закона. Прокуратура уже проводит проверку.

Ранее Мизулина высмеяла, что трек «Сигма бой» обсуждают депутаты Госдумы.