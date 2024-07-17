Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) назвал попыткой «состричь деньги» обвинения в домогательствах, которые выдвинул его бывший келейник Георгий Сузуки, сообщает РБК .

Ранее Алфеев в одном из интервью заявил, что якобы мать его экс-иподиакона Георгия Сузуки Вероника вымогала у архиерея 384 тыс. евро за уничтожение архива личной жизни Илариона, который в противном случае будет опубликован в Сети.

«После внедрения ко мне своего сына она надеялась сама прожить за мой счет остаток дней. Но потом поняла, что это не выйдет, и разработала план, чтобы „состричь“ деньги с меня преступным путем. Зачем началось вымогательство», — сказал митрополит.

Она назвал странными взаимоотношения Георгия и Вероники. Если келейник был один, то постоянно общался с ней через наушник и говорил ее фразами. Под руководством Вероники Георгий вел скрытую видеосъемку и записывал разговоры.

Митрополит отметил, что в январе текущего года Сузуки неожиданно уехал. Перед отъездом Георгий неоднократно жаловался на здоровье и просил денег якобы из-за тяжелого семейного положения. При этом о «преступлениях» Георгия в Венгрии Иларион не знал.

Алфеев добавил, что после отъезда Георгия Вероника начала вымогать деньги на свой счет, чтобы якобы контролировать средства и направить их на полезные для Георгия цели. Архиерей в суде готов оспорить подлинность выложенных в сеть материалов и ответить на обвинения в домогательствах.