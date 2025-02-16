Митинг ко Дню памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел в Мытищах

Мужество и самоотверженность всегда отличало наших воинов, которые на протяжении многих лет защищали интересы страны, обеспечивая мир и стабильность далеко от дома. День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в России отмечают 15 февраля, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Особенно значимым этот день становится в Год защитника Отечества. Год, когда мы чествуем тех, кто стоит на страже нашей безопасности.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, приветствуя участников мероприятия, отметила, что российские военнослужащие принимали участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами Родины. Они всегда оказываются там, где нужна поддержка и помощь.

«Наше государство никогда не пересматривало идеалы и ценности, подчеркнула глава округа. Сегодня наши военнослужащие вновь защищают рубежи Российской Федерации и помогают тем людям, которые устали жить под гнетом фашизма», — сказала Купецкая.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов напомнил, что 36 лет прошло с тех пор, как прогремели последние выстрелы для советских воинов, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане. Потом были Чечня и другие локальные конфликты. Много соотечественников, в том числе, жителей Мытищ, отдали свои жизни в этих боях. Сейчас наши парни вновь на передовой в борьбе с нацизмом.

«Мы знаем, что наша Победа близка. Минутой молчания почтили память тех, кто уже никогда не сможет вернуться домой.Возложение цветов к памятнику „Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах“, — сказал Гореликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.