Мишустин утвердил список стран, навязывающих нетрадиционные ценности

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список государств, навязывающие деструктивные установки, которые противоречат российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.

В перечень вошли 47 недружественных стран.

Согласно документу, в утвержденном списке фигурируют США, Великобритания, Канада, Украина, Германия, Польша, Франция, Австралия, Бельгия, Италия, Испания, Кипр, Япония и другие страны.

При этом и стран Евросоюза в перечне отсутствуют Венгрия и Словакия, а из НАТО — Турции.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому прибывающим в РФ иностранцам начнут оказывать гуманитарную помощь, если они разделяют традиционные ценности.