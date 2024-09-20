Мишустин утвердил список стран, навязывающих нетрадиционные ценности

Кабмин РФ утвердил список из 47 стран, навязывающих нетрадиционные ценности
Общество

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список государств, навязывающие деструктивные установки, которые противоречат российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.

В перечень вошли 47 недружественных стран.

Согласно документу, в утвержденном списке фигурируют США, Великобритания, Канада, Украина, Германия, Польша, Франция, Австралия, Бельгия, Италия, Испания, Кипр, Япония и другие страны.

При этом и стран Евросоюза в перечне отсутствуют Венгрия и Словакия, а из НАТО — Турции.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому прибывающим в РФ иностранцам начнут оказывать гуманитарную помощь, если они разделяют традиционные ценности.