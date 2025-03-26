Мишустин объявил дату внедрения цифрового профиля мигранта

В России начнут внедрять цифровой профиль мигранта с 30 июня 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме. Цифровой профиль станет заменой для в том числе бумажного патента, сообщает ТАСС .

«С 30 июня предусмотрено формирование цифрового профиля с уникальным идентификатором, который в будущем заменит бумажный патент. К патенту бумажному, чтобы заменить, надо еще подготовиться», — сказал председатель кабинета министров.

Иностранные граждане, въезжающие в Россию с 30 июня, будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться, говорилось в постановлении правительства. В Минцифры также заявляли, что нерезиденты смогут самостоятельно создать свой цифровой профиль в приложении RuID, аналоге «Госуслуг» для иностранцев.

В цифровой профиль войдут личные и биометрические данные въезжающих в Россию мигрантов. Мера призвана облегчить контроль за статусом иностранцев.