Мишонова раскритиковала инцидент с детской коляской на льду в Балашихе

Мишонова о видео с мамой и коляской на льду: взрослые страдают бесстрашием

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что родители, которые выходят вместе с детскими колясками на тонкий лед, «страдают бесстрашием».

Такими словами Мишонова прокомментировала видео, на котором запечатлено, как в Балашихе девушка катается по тонкому льду водоема на коньках вместе с детской коляской.

«Взрослые явно страдают бесстрашием», — написала подмосковный детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она также показала еще одно подобное фото из округа Пушкинский, на котором неизвестный мужчина идет по льду водоема, везя детскую коляску.