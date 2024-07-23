Мишонова поддержала ввод запрета на открытие счетов детей без согласия родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказалась в поддержку законопроекта, предусматривающего запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Сообщалось, что правительство России дало положительный отзыв на такой законопроект, подготовленный депутатами ГД РФ.

Как подчеркнула региональный детский уполномоченный, в настоящее время подростки могут без ведома родителей открыть счет в банке, расходовать средства, в то же время ответственность за детей до совершеннолетия лежит на их родителях.

«Полностью поддерживаю идею (запрета — ред.). Сейчас подростки с 14 лет могут спокойно оформить банковскую карту и даже заказать ее с доставкой в школу. Им выдают карточки без ведома взрослых. Дети тайно тратят деньги, порой рискуют оказаться под воздействием мошенников и преступников, на такие счета могут поступать средства от сомнительных заработков подростков. Расплачиваться потом за все приходится родителям, которые ни сном ни духом не знают, откуда деньги, какие подписки оформили дети, что они покупают в интернете, на какие игры тратят средства и так далее. Поэтому будем ждать принятия этого закона, спасибо большое депутатам», — отметила Мишонова.

Также она добавила, что аналогичных изменений требует и законодательство в сфере здравоохранения, и предложила повысить возраст медицинского согласия до 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.