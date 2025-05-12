Мирное небо: на Сестрорецком заводе в Ленобласти отметили 80-летие Победы

Ветераны пришли к стеле на Сестрорецком заводе в Ленобласти в годовщину Победы

На Сестрорецком инструментальном заводе в Ленинградской области прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны с представителями администрации района и руководством предприятия, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Огромное спасибо владельцам территории за то, что пригласили и нас. Мирного неба нам всем над головой», — заявил глава муниципального образования Сестрорецка Андрей Иванов.

Дети войны и бывшие сотрудники завода возложили на стелу цветы в память о защитниках Отечества в годы ВОВ.

Во время войны на открытом еще в 18 веке заводе выпускали пистолеты-пулеметы Дегтярева, а в мирное время — микрометры и станки, однако в 1990-е годы предприятие столкнулось с кризисом. Сегодня завод практически всегда закрыт для посещения, но в ближайшее время собственники планируют обустроить там общественно-деловое пространство с местом для прогулок.