Мир хочет знать причину: Маск обратился к Макрону из-за ареста Дурова
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не имеет политической подоплеки, сообщает радио Sputnik.
«Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста», — отметил Маск.
24 августа французские СМИ сообщили о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен оказался в перечне разыскиваемых лиц во Франции. Также правоохранительные органы подозревают миллиардера в участии в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правонарушениях против несовершеннолетних и мошенничестве.
Причиной такого внимания со стороны властей стало нежелание Telegram взаимодействовать с ними.
Ранее Илон Маск призвал освободить Павла Дурова. Предприниматель написал пост в соцсети Х с хештегом FreePavel, который пользователи начали быстро повсеместно распространять. Также он опубликовал еще одно сообщение, где трижды написал французское слово Liberte — «свобода».