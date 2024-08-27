Мир хочет знать причину: Маск обратился к Макрону из-за ареста Дурова

сегодня в 11:09

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не имеет политической подоплеки, сообщает радио Sputnik .

«Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста», — отметил Маск.

24 августа французские СМИ сообщили о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен оказался в перечне разыскиваемых лиц во Франции. Также правоохранительные органы подозревают миллиардера в участии в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правонарушениях против несовершеннолетних и мошенничестве.

Причиной такого внимания со стороны властей стало нежелание Telegram взаимодействовать с ними.

Ранее Илон Маск призвал освободить Павла Дурова. Предприниматель написал пост в соцсети Х с хештегом FreePavel, который пользователи начали быстро повсеместно распространять. Также он опубликовал еще одно сообщение, где трижды написал французское слово Liberte — «свобода».