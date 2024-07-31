Минжилполитики Подмосковья 2 августа проведет день открытых дверей

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Министерство жилищной политики Московской области принимает заявки на день открытых дверей. 2 августа ведомство планирует провести день открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все участники получат разъяснения в онлайн-режиме по вопросам выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

Для участия в дне открытых дверей приглашаются граждане, которые пострадали от действий мошенников («двойные продажи», самострой без разрешения на строительство, ликвидация застройщиков).

Эти граждане не попадают под ФЗ-214, но решить их проблему Подмосковье планирует с применением региональных механизмов в рамках ОЗ-96 путем привлечения внебюджетного финансирования. Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации. Малоимущие граждане получат компенсации по рыночной стоимости жилья.

Заявки принимаются до 14:00 (1 августа 2024 года) по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00, доб. 47613, 47926.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.