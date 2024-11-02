Минздрав Украины признал питьевую воду в стране непригодной
Минздрав Украины: стандарты Евросоюза оставят страну без питьевой воды
Замглавы министерства здравоохранения Украины Марина Слободниченко заявила, что Европейский союз потребовал от Киева на законодательном уровне указать качество питьевой воды, сообщает «Лента.ру».
При этом она подчеркнула, что Брюссель намерен контролировать стандарты питьевой воды на Украине, поэтому требует закрепить их.
«Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды — только техническая», — добавила Слободниченко.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Россия и Украина обсуждают в Катаре возможность взаимной отмены атак на энергетические объекты.