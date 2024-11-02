Минздрав Украины признал питьевую воду в стране непригодной

Замглавы министерства здравоохранения Украины Марина Слободниченко заявила, что Европейский союз потребовал от Киева на законодательном уровне указать качество питьевой воды, сообщает «Лента.ру» .

При этом она подчеркнула, что Брюссель намерен контролировать стандарты питьевой воды на Украине, поэтому требует закрепить их.

«Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды — только техническая», — добавила Слободниченко.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Россия и Украина обсуждают в Катаре возможность взаимной отмены атак на энергетические объекты.