Минздрав России утвердил план профилактических мероприятий на 2026 год

Министерство здравоохранения России с 12 сентября 2022 года реализует в регионах план тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни. Цель программы — повысить приверженность граждан здоровому образу жизни и снизить смертность трудоспособного населения, сообщает сообщает пресс-служба организаторов.

План мероприятий Минздрава России включает четыре основных блока: организационно-методические мероприятия, работу с населением, взаимодействие с корпоративным сектором и информационное освещение. Каждый блок содержит обязательные еженедельные активности.

В рамках организационно-методического направления разрабатывается и обновляется инфографика по темам недели, проводятся тематические лекции и семинары для медицинских работников, а также научные конференции и круглые столы. Все материалы брендируются логотипом портала Takzdorovo.ru и снабжаются QR-кодом для перехода на сайт.

Для населения организуются встречи с известными медицинскими специалистами, публичные лекции и размещение инфографики в медицинских, образовательных и социальных учреждениях. В корпоративном секторе информационные материалы распространяются среди сотрудников предприятий через внутренние системы и на территории организаций.

Особое внимание уделяется информационному сопровождению: регионы обязаны публиковать позитивные новости, статьи и интервью по теме недели в СМИ, социальных сетях и на порталах органов власти. Установлены минимальные показатели по количеству публикаций и постов для каждого субъекта.

Для контроля исполнения плана субъекты еженедельно до 15:00 понедельника заполняют отчетные формы, указывая количество проведенных мероприятий и ссылки на публикации. К учету принимаются только публикации, соответствующие тематике недели и размещенные в установленные сроки.

В рамках реализации плана в субъектах Российской Федерации будут организованы акции и информационные кампании, посвященные формированию здорового образа жизни. Для оценки эффективности работы предусмотрено еженедельное заполнение отчетов в специальной Яндекс Форме до 15:00 понедельника, следующего за отчетной неделей.