Минздрав Подмосковья поощрит героиню родов в метро

Ординатор, принявшая роды в метро, получит целевое место в аспирантуре

Молодая врач-ординатор Мария Блажко, оперативно принявшая роды у женщины на станции метро «Чистые пруды» 30 апреля, получит особые условия для продолжения образования, сообщает РИА Новости .

Согласно официальному ответу министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева, с девушкой заключат договор о целевом обучении в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология».

Обучение будет проходить за счет бюджета в рамках выделенных квот. Параллельно рассматривается предложение о пожизненном бесплатном проезде в метро для героини, роженицы и новорожденного.

«Мария доказала, что настоящий врач остается профессионалом в любой ситуации, — отметил Гусев в комментарии РИА Новости.

30 апреля у женщины начались роды на станции «Чистые пруды». Находившаяся рядом Блажко смогла помочь роженице.