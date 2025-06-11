Минздрав Подмосковья поощрит героиню родов в метро
Молодая врач-ординатор Мария Блажко, оперативно принявшая роды у женщины на станции метро «Чистые пруды» 30 апреля, получит особые условия для продолжения образования, сообщает РИА Новости.
Согласно официальному ответу министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева, с девушкой заключат договор о целевом обучении в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология».
Обучение будет проходить за счет бюджета в рамках выделенных квот. Параллельно рассматривается предложение о пожизненном бесплатном проезде в метро для героини, роженицы и новорожденного.
«Мария доказала, что настоящий врач остается профессионалом в любой ситуации, — отметил Гусев в комментарии РИА Новости.
30 апреля у женщины начались роды на станции «Чистые пруды». Находившаяся рядом Блажко смогла помочь роженице.