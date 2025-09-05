Минцифры: востребованные сервисы будут работать во время ограничений интернета

Россияне смогут пользоваться наиболее востребованными и социально значимыми отечественными сервисами и сайтами в периоды ограничений интернета. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этих целях ведомство вместе с операторами связи разработало техническое решение. С его помощью такие ресурсы не будут блокироваться.

Проект уже тестируется в пилотном режиме. При этом для доступа к ресурсам в период ограничений интернета не понадобится дополнительной идентификации и прохождения капчи.

Так, доступны будут соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, приложение Госуслуг, сайты президента РФ и правительства и т. д. Решение поможет уменьшить для граждан неудобства, вызванные отключением интернета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета. Он отметил, что они нужны для обеспечения безопасности.