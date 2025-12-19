Минцифры РФ сделает сервисы для диабетиков постоянно работающими

Работа по включению российских сервисов для мониторинга уровня глюкозы в «белый список» интернет-ресурсов, разрешенных к работе в периоды ограничений, находится на завершающей стадии. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко.

Он уточнил, что ведомство получило от коллег перечень необходимых для диабетиков ресурсов, и в ближайшее время они будут добавлены.

«Мы в постоянном контакте и диалоге, мы действительно получили недавно от коллег перечень ресурсов, которые необходимо включить в белый список, и в ближайшее время эта работа будет завершена», — сообщил замминистра. Условием для включения является российское происхождение сервисов или их локализация на территории РФ.

Минцифры регулярно обновляет перечень сайтов и сервисов, доступ к которым сохраняется при временных ограничениях мобильного интернета в приграничных регионах.

Ранее президент Владимир Путин пояснил, что отключение интернета носит вынужденный характер и связано с безопасностью, поскольку беспилотники могут использовать сети для наведения. При этом полного отключения связи не планируется, а власти стремятся обеспечить доступ к жизненно важным онлайн-сервисам.

