Минцифры опровергло, что «Фонбет» попал в список социально значимых ресурсов

Появившаяся в Сети информация о содержании реестра социально значимых ресурсов, которые будут работать во время ограничений интернета, не соответствует действительности. Об этом заявили в Минцифры РФ, сообщает в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее некоторые СМИ опубликовали сведения, что в список социально значимых ресурсов будет включен сайт букмекерской конторы «Фонбет». Минцифры опровергло эти новости.

В данный момент ведомство разрабатывает список востребованных сайтов, которые будут работать во время ограничения интернета. Однако полностью он еще не сформирован.

Ранее стало известно, что проект о доступе к онлайн-ресурсам во время ограничений интернета уже тестируется в пилотном режиме. В перечень приложений могут войти соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси.