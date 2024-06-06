Минцифры готовит мобильную амнистию на территории всей России

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В России могут разрешить перенести номер мобильного в любом регионе

В России могут разрешить перенести номер мобильного телефона в любом регионе страны, пишет " Коммерсант ".

Система переноса номера от одного оператора связи к другому действует в России с 2013 года. Но это можно сделать только в границах одного региона.

Сейчас необходимо принять изменения в нормативную базу для упрощения процедуры переноса, пишет издание.

Эксперты считают, что нововведение не вызовет повышения цен на услуги связи.