Минцифры готовит мобильную амнистию на территории всей России
В России могут разрешить перенести номер мобильного в любом регионе
В России могут разрешить перенести номер мобильного телефона в любом регионе страны, пишет "Коммерсант".
Система переноса номера от одного оператора связи к другому действует в России с 2013 года. Но это можно сделать только в границах одного региона.
Сейчас необходимо принять изменения в нормативную базу для упрощения процедуры переноса, пишет издание.
Эксперты считают, что нововведение не вызовет повышения цен на услуги связи.