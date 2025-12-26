Минтруд России подвел итоги конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты России провело Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи в 2025 году. В финал вышли 129 организаций из 52 субъектов страны, сообщает пресс-служба организаторов.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации организовало Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи в рамках реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года.

В конкурсе приняли участие федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, государственные корпорации, образовательные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Всего на конкурс поступило 1055 заявок из 77 регионов, из которых экспертный совет отобрал и оценил 868 проектов.

По итогам финального этапа победителями признаны 129 организаций из 52 субъектов Российской Федерации. Среди них две организации из Московской области заняли вторые места в своих номинациях: одна — с программой «Кадровый резерв», другая — с проектом «Трудовое лето».

Организаторы выразили благодарность участникам за успешные практики и рекомендовали отметить победителей в региональных СМИ и поощрить их благодарственными письмами.