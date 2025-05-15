Минтруд РФ заверил граждан о беспроблемных праздниках в 2026 году

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Котяков пообещал оптимальное распределение нерабочих дней в 2026 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в комментарии РИА Новости сообщил, что распределение праздничных дней в 2026 году пройдет без осложнений.

Опираясь на успешный опыт текущего года, когда россияне получили 118 нерабочих дней при 247 трудовых, глава ведомства выразил уверенность в оптимальной организации отдыха и в следующем году.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса, в России сохраняется традиционный набор государственных праздников: новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, майские праздники, День России и День народного единства.

Особое внимание уделяется майскому периоду — именно здесь, по мнению депутата Госдумы Игоря Антропенко, целесообразно ввести дополнительные выходные для удобства дачников.

Окончательное решение по календарю 2026 года будет принято правительственной комиссией в декабре 2025 года с учетом мнения всех заинтересованных сторон.