Минстрой предлагает сократить период по взносам на капремонт в новостройках
Жителей новостроек могут обязать платить за капремонт через год
Минстрой России разработал законопроект, ужесточающий правила финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, пишет «КоммерсантЪ».
Основные изменения касаются сроков начала уплаты взносов собственниками жилья в новостройках.
С инициативой выступили в Минстрое. Предполагается, что сокращение максимальной отсрочки платежей введут с 5 до 1 года после ввода дома в эксплуатацию. В ведомстве пояснили, что современные многоквартирные дома оснащены дорогостоящим оборудованием, износ которого начинается сразу после сдачи объекта.
Законопроект сейчас проходит процедуру согласования. При его принятии изменения вступят в силу с 2025 года.
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