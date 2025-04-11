Минстрой предлагает сократить период по взносам на капремонт в новостройках

Жителей новостроек могут обязать платить за капремонт через год

Основные изменения касаются сроков начала уплаты взносов собственниками жилья в новостройках.

С инициативой выступили в Минстрое. Предполагается, что сокращение максимальной отсрочки платежей введут с 5 до 1 года после ввода дома в эксплуатацию. В ведомстве пояснили, что современные многоквартирные дома оснащены дорогостоящим оборудованием, износ которого начинается сразу после сдачи объекта.

Законопроект сейчас проходит процедуру согласования. При его принятии изменения вступят в силу с 2025 года.

Ранее сообщалось о возможном повышении коммунальных тарифов в России.