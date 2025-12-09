Минсельхоз Подмосковья подсчитал стоимость салата «Сельдь под шубой» в декабре

Средняя цена классического салата «Сельдь под шубой» на шесть порций в Подмосковье в начале декабря составила около 660 рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проанализировали цены на основные ингредиенты салата «Сельдь под шубой» в четырех крупных розничных сетях региона. Для приготовления шести порций потребуется 900 граммов филе сельди за 523,8 рубля, 540 граммов картофеля за 17,2 рубля, 300 граммов моркови за 5,9 рубля, 390 граммов свеклы за 10,8 рубля, 120 граммов репчатого лука за 4,18 рубля, 4–5 куриных яиц за 51 рубль и 150 граммов майонеза за 46,7 рубля.

В результате средняя стоимость классической версии салата на шесть порций составила 659,58 рубля, а на одну порцию — около 109,93 рубля. В ведомстве отметили, что в разных семьях рецепт может отличаться: некоторые добавляют яблоки, корнишоны или зелень, а кто-то не использует лук.

Для лучшей структуры салата овощи рекомендуется полностью остудить после варки или запекания, а свеклу и морковь натирать на крупной терке, картофель — на мелкой. Майонез следует распределять тонким слоем, а между овощами можно добавить немного сливочного масла для нежности. После приготовления салат советуют выдержать в холодильнике несколько часов для стабилизации слоев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.