Минсельхоз Подмосковья подсчитал стоимость салата «Мимоза» к Новому году

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассчитали, сколько стоит приготовить шесть порций салата «Мимоза» по ценам начала декабря, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проанализировало стоимость основных ингредиентов для салата «Мимоза» в преддверии новогодних праздников. Анализ проводился на основе цен в четырех крупных розничных сетях региона на начало декабря.

Для приготовления шести порций салата потребуется 240 граммов сардин в масле (127,43 рубля), 4 куриных яйца (45,23 рубля), 200 граммов моркови (3,95 рубля), 480 граммов картофеля (15,32 рубля), 16 граммов репчатого лука (5,58 рубля), 15 граммов сыра (164,05 рубля), 200 граммов майонеза (62,25 рубля) и свежая зелень для украшения (29,17 рубля).

Общая стоимость набора продуктов для шести порций составляет около 452 рублей. Средняя цена одной порции — примерно 75,50 рубля.

В министерстве подчеркнули, что итоговая стоимость может меняться в зависимости от выбранных ингредиентов. Например, замена сардин на другую рыбу приведет к изменению цены блюда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.