Минпросвещения запретило учителям проводить больше 6 уроков в день

Российским учителям отныне можно проводить не более 5-6 уроков в день. Это следует из приказа министерства просвещения РФ, сообщает ТАСС .

В документе зафиксирована максимальная нагрузка на учителей. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что приказом она нормируется.

Так, по его словам, при 1,4 ставки, что является средней нагрузкой на педагога, предлагается проводить не более 5-6 уроков в день.

Кроме того, в министерстве сообщили о необходимости разработать типовые регламенты работы школ. Так, штатные расписания направили в учебные заведения в виде рекомендаций.

Кравцов отметил, что вопрос про регламенты работы школ тоже необходимо проработать, а затем внести соответствующие изменения в закон.

Ранее стало известно, что в России могут объединить ЕГЭ по информатике и физике. Предполагается, что такой подход может лучше соответствовать современным требованиям технологического образования.