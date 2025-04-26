В России могут объединить ЕГЭ по информатике и физике

Руководство Рособрнадзора рассматривает предложение о создании комбинированного единого государственного экзамена (ЕГЭ), который объединит дисциплины информатики и физики. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что разработка и внедрение такого интегрированного формата потребует продолжительного периода подготовки, пишет ТАСС .

В настоящее время старшеклассники, которые будут сдавать выпускные экзамены в 2025 и 2026 годах, не столкнутся с этими изменениями. Ведомство гарантирует, что формат экзаменов для них останется прежним.

Инициатива создания комплексного экзамена изначально исходила от министерства цифрового развития. Глава ведомства Максут Шадаев ранее упоминал о межведомственных обсуждениях, направленных на интеграцию этих технических дисциплин в рамках единого экзаменационного испытания.

Предполагается, что такой подход может лучше соответствовать современным требованиям технологического образования, где физические принципы и информационные технологии все чаще взаимосвязаны.

Глава Рособрнадзора сообщил о готовности изучить инициативы Минцифры, заверив, что выпускники ближайших нескольких лет могут не беспокоиться — их эти изменения не затронут. По его словам, разработка новой экзаменационной модели требует значительного времени.

Хотя создание непосредственно экзаменационных материалов не является длительным процессом, необходимо учитывать целый комплекс подготовительных мероприятий. Прежде всего, следует разработать образовательные стандарты, на основе которых будут созданы учебники и рабочие программы. Кроме того, педагогический состав должен пройти специальное обучение для работы с новой методической документацией.

Таким образом, внедрение инноваций в систему экзаменов — это комплексный процесс, требующий тщательной подготовки всех компонентов образовательной системы и участников образовательного процесса.

Музаев подчеркнул, что в соответствии с их принципами, экзаменационные вопросы должны строго соответствовать пройденному учебному материалу.