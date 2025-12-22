Минобрнауки планирует сократить 45 тыс платных мест в вузах

Глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено сократить около 45 тыс. платных мест в вузах.

«Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что под сокращение попадут 40 направлений, среди которых «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью».

При этом глава Минобрнауки добавил, что в основном сокращения коснутся негосударственных вузов, в которых количество платных мест снизится почти на 20%.

