Минобороны РФ требует взыскать 38 млн рублей с подрядчика

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Министерство обороны РФ подало иск на 37,9 млн рублей к ООО «Воскресенский завод „Машиностроитель“, сообщает ТАСС .

Воскресенский завод "Машиностроитель" оказался в центре судебного разбирательства. Документ уже поступил в Арбитражный суд Москвы, однако детали претензий военного ведомства не раскрываются.

Завод специализируется на производстве мелющих шаров, металлообработке и машиностроении, являясь поставщиком для Минобороны и крупных промышленных групп.

Ранее в подобных случаях речь шла о недопоставках или нарушениях сроков выполнения работ.