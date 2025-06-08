Минобороны РФ требует взыскать 38 млн рублей с подрядчика
Министерство обороны РФ подало иск на 37,9 млн рублей к ООО «Воскресенский завод „Машиностроитель“, сообщает ТАСС.
Воскресенский завод "Машиностроитель" оказался в центре судебного разбирательства. Документ уже поступил в Арбитражный суд Москвы, однако детали претензий военного ведомства не раскрываются.
Завод специализируется на производстве мелющих шаров, металлообработке и машиностроении, являясь поставщиком для Минобороны и крупных промышленных групп.
Ранее в подобных случаях речь шла о недопоставках или нарушениях сроков выполнения работ.